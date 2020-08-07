Несколько районов Карелии приблизились к отметке в 100 зараженных

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция была найдена 6 августа.

Главным очагом коронавируса остается Петрозаводск. В столице уже 1263 заболевших. На втором месте Кемский район - 145 больных, на третьем - Беломорский район - 110 зараженных.

Более ста заболевших также в Сортавальском районе - 102. Еще три района вплотную подобрались к этой отметке - Прионежский район (98), Сегежский район (93) и Олонецкий район (93).

В Лоухском районе 88 больных, в Суоярвском - 86, в Кондопожском - 79, в Муезерском - 73.

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 12.