Светофор установят возле школы на Ключевой

По просьбе петрозаводчан светофор появится у школы №33 в районе пересечения улиц Ключевая и Сусанина в карельской столице.

Как сообщает пресс-служба городского совета, работы начались, объект устанавливают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Петросовете считают, что «с введением в эксплуатацию светофора движение будет упорядочено, и дорожная обстановка улучшится».

Напомним, в этом году новые светофоры также установят рядом с Университетским лицеем на Варкауса, у школы №5 на Кукковке, №11 на Перевалке, с лицеем №1 и Академическим лицеем на Древлянке, а также у детского сада в районе пересечения улицы Пушкинской и проспекта Карла Маркса.