Яндекс.Путешествия выяснили, что жители Питера очень любят Сортавалу

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия рассказали, куда петербуржцы собираются поехать в августе, сообщает сайт «Конкретно.ру»

Специалисты изучили интерес к отелям разных городов на сервисе, ограничившись (в связи с закрытием многих заграничных направлений), оценкой спроса на рынке внутреннего туризма.

Вышло, что самые популярные российские направления у жителей Петербурга - Сочи, Анапа и Зеленогорск. В пятерку также вошли Ялта и Алушта.

На шестом месте рейтинга оказалась Сортавала, которая находится близко от северной столицы, но расстояние здесь не главное, ведь еще более близкий Выборг – только на десятом.

Между Сортавалой и Выборгом расположились Геленджик, Севастополь и Евпатория.

Сегодня, это уже вторая позитивная новость о городе Сортавала. Буквально утром «Петрозаводск говорит» писал о новом сервисе проекта МТС «Городские легенды», благодаря которому любой желающий может прямо в смартфон получить аудиогид по городу.

Стартовая точка путешествия – городской причал на Валаам. Далее экскурсовод в наушниках предложит участникам прогулки пройти к центру города, посмотреть на знаменитое кафе Сааренхейма, дом «Глаза Греты», здание старинного банка и другие архитектурные жемчужины. Завершит маршрут прогулка в парк Ваккосалми.

В основу текста гида вошли десятки городских историй, мифов и шуток, а его маршрут пролегает из центра города на вершину горы Кухавуори.