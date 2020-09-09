Кирилл Сортланд арестован по подозрению в употреблении наркотиков

Петрозаводский лихач Кирилл Сортланд подозревается в употреблении наркотиков, сообщает канал 5-tv.ru.

«Мажор задержан правоохранительными органами Карелии и арестован на трое суток решением суда по статье 6.9 КоАП – «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»,

– пишет издание.

По данным издания, предположительно, он привлечен за отказ от медосвидетельствания. Соответственно, он, возможно, мог быть причастен к потреблению.

«Известно, что молодой человек также оказал сопротивление сотрудникам полиции. По этому факту рассмотрение административного дела запланировано в ближайшее время»,

– уточняет канал.

Добавим, в конце июля 2020 года против петрозаводского предпринимателя и уличного гонщика заведено уголовное дело. В июне 2020 года он стал участником смертельной аварии на Кукковке. В результате столкновения автомобилей БМВ и «Дэу Матиз» в больнице скончался 23-летний водитель «Матиза».

ДТП попало в поле зрения известного российского блогера Ильи Варламова. Первый пост о происшествии назывался довольно жестко – «Гопота за рулем убивает людей».

Варламов рассказал, что в Европе гонщика за превышение скорости лишили бы прав на 2-3 года, а в Норвегии он бы сел в тюрьму. Между тем в нашей стране дорожная полиция уже месяц проводит проверку по факту аварии с участием Сортланда, а он между тем снова гоняет по городским улицам. Видео с гонщиком было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Как пишут в комментах, теперь Сортланд ездит на «Гелендвагене». А на других сториз он уже за рулем «Порше», на которой разгоняется до 245 км/ч»,

- написал Варламов.

Блогер задается вопросом: почему дорожная полиция спрятала голову в песок, а Сортланд продолжает ездить так, как нравится ему. И приходит к мысли, что «чувак может себе позволить!», так как не устраивает акции протеста против действующей власти, не критикует президента, не выходит на пикеты и не пишет критических постов в соцсети.