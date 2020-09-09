Детский сад выплатит 90 тысяч рублей за травму девочки в Петрозаводске
Петрозаводский городской суд рассмотрел иск родителей к детскому садику, где четырехлетняя девочка получила травму. Истцы просили 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщает прокуратура Карелии.
Как выяснилось в ходе следствия, в марте этого года четырехлетняя девочка во время прогулки в детском саду в ходе игры побежала и упала.
Об этом факте воспитатель в известность никого не поставила, о травме стало известно на следующий день, когда родители обратились в больницу в связи с жалобами ребенка.
«В результате медицинского осмотра у ребенка выявлен перелом руки»,
- сообщает прокуратура.
Петрозаводским городским судом требования истца удовлетворены частично: с дошкольной организации в пользу законного представителя, действующего в интересах несовершеннолетней, взыскана компенсация морального вреда в размере 90 000 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.