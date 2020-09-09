Детский сад выплатит 90 тысяч рублей за травму девочки в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд рассмотрел иск родителей к детскому садику, где четырехлетняя девочка получила травму. Истцы просили 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщает прокуратура Карелии.

Как выяснилось в ходе следствия, в марте этого года четырехлетняя девочка во время прогулки в детском саду в ходе игры побежала и упала.

Об этом факте воспитатель в известность никого не поставила, о травме стало известно на следующий день, когда родители обратились в больницу в связи с жалобами ребенка.

«В результате медицинского осмотра у ребенка выявлен перелом руки»,

- сообщает прокуратура.

Петрозаводским городским судом требования истца удовлетворены частично: с дошкольной организации в пользу законного представителя, действующего в интересах несовершеннолетней, взыскана компенсация морального вреда в размере 90 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.