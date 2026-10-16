Двое обнесли магазины в Петрозаводске – краденый кофе сбыли по дешевке

Полиция нашла подозреваемых в кражах

Фото: Петрозаводск говорит

Похожие криминальные инциденты произошли в сетевых магазинах Петрозаводска – там украли продукты, рассказали в МВД Карелии.

Оперативники нашли злоумышленников. Так, к хищениям на Кукковке и в Сулажгоре оказался причастен 39-летний горожанин, уже попадавший в поле зрения правоохранителей. Из одного магазина он вынес без оплаты масло и кофе на общую сумму около 4 500 рублей, из другого – товар на 4 тысячи рублей. Похищенные продукты сбыл.

А ущерб более 19 тысяч рублей понес магазин на Зареке – там орудовал 22-летний судимый молодой человек. Он тоже оказался «любителем» кофе: похитив товар, он продал его неустановленным лицам.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела. Фигурантам «светит» до двух лет лишения свободы.