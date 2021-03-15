В Карелии полицейский спас пенсионера от потери всех сбережений

Полицейский из Петрозаводска Николай Жаров, спас пенсионера из Пряжинского района от потери всех его сбережений, когда тот стал жертвой банковских злоумышленников, сообщает МВД Карелии.

Находясь на отдыхе, сотрудник правоохранительных органов проходил мимо банкоматов в крупном торговом центре и обратил внимание на стоявшего возле одного из них пенсионера, с пачкой банкнот в руках.

Зная, что пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, полицейский подошёл к мужчине и поинтересовался, все ли у него в порядке.

Изначально собеседник отказывался что-либо говорить. Однако, в конце концов, он рассказал, что ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и рекомендовал в целях предотвращения противоправных действий все денежные средства, около 2,5 миллионов рублей, перевести на некий «безопасный» счёт.

Пенсионер пояснил, что уже провел операцию на 570 тысяч рублей. Услышав это, Николай Жаров объяснил мужчине, что тот подвергся атаке дистанционных мошенников и предложил ему обратиться в полицию.

В дежурной части полиции Петрозаводска 89-летний житель поселка Пряжа сообщил, что неизвестный, под видом работника финансового учреждения, звонил ему на протяжении трёх дней, начиная с 9 марта. Он утверждал, что аферисты пытались взломать банковский счет заявителя, но безуспешно. Тем не менее, настаивал псевдоспециалист, чтобы спасти сбережения, необходимо перевести все деньги на «защищённую ячейку».

Пенсионер поверил и на следующий день пошел в кредитную организацию по месту жительства. Работников насторожило, что мужчина хочет обналичить крупную сумму денег. Однако в ответ на расспросы, пряжинец, по инструкции звонившего, говорил, что планирует купить недвижимость. Тогда представители банка напомнили ему о дистанционных мошенниках.

Заподозрив обман, пенсионер передумал проводить перевод и отправился домой. 11 марта с ним вновь связался неизвестный, уведомил о противоправных действиях и убедил мужчину поехать в Петрозаводск.

В городе, 12 марта, он начал переводить свои деньги жуликам, однако большую часть сбережений, порядка двух миллионов рублей, благодаря внимательности сотрудника ППС Николая Жарова, удалось сберечь.

В настоящее время ведётся розыск злоумышленника.

Фото с сайта cdn.vashgorod.ru