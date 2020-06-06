Жительница Карелии покупала собаку и нарвалась на мошенников

43-летняя жительница Кондопоги стала очередной жертвой дистанционного мошенничества. Женщина лишилась 34 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Пострадавшая рассказала, что решила купить собаку. В Интернете она нашла объявление о продаже йоркширского терьера. Продавщица заявила, что живет в Санкт-Петербурге, но готова переслать товар с курьером. Жительницу Карелии попросили перевести сразу всю сумму за собаку - 17 тысяч рублей, что кондопожанка и сделала. Однако, покупательница сообщила, что платеж не прошел, и попросила повторить. После второго перевода объявление было удалено с сайта, продавец перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что номер, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в Оренбургской области.