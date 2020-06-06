Пропавшая в Петрозаводске девушка-подросток найдена

Полиция закончила поиски пропавшей в Петрозаводске 14-летней девушки. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил представитель МВД Карелии.

О том, где и при каких обстоятельствах была обнаружена пропавшая, не уточняется. В ближайшее время девушка будет передана законным представителям.

Напомним, несовершеннолетняя петрозаводчанка ушла из дома 2 июня. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно. В полиции предположили, что юная горожанка могла на попутках отправиться в Санкт-Петербург.