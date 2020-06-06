06 июня 2020, 12:39
Происшествия

Пропавшая в Петрозаводске девушка-подросток найдена

В ближайшее время сотрудники МВД передадут 14-летнюю девочку законным представителям

Полиция закончила поиски пропавшей в Петрозаводске 14-летней девушки. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил представитель МВД Карелии.

О том, где и при каких обстоятельствах была обнаружена пропавшая, не уточняется. В ближайшее время девушка будет передана законным представителям.

Напомним, несовершеннолетняя петрозаводчанка ушла из дома 2 июня. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно. В полиции предположили, что юная горожанка могла на попутках отправиться в Санкт-Петербург.

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Петрозаводск
Санкт-Петербург
Розыск
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новости петрозаводска