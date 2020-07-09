Жительниц Карелии обманули в соцсетях

Мошенники продолжают различными способами обманывать жителей Карелии. На удочку злоумышленников попались еще четыре человека, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, петрозаводчанке в соцсетях написала подруга. Она рассказала о том, что срочно нуждается в деньгах, и попросила перевести семь тысяч рублей на определенный счет. Не задумываясь, горожанка отправила деньги. Позже оказалось, что подругу взломали. Точно таким же образом пострадала 19-летняя жительница города. Она лишилась пяти тысяч рублей.

По классической схеме обманули 62-летнюю жительницу карельской столицы. Женщине позвонили, рассказали, что ее деньги в опасности, и предложили перевести их в безопасное место. Получив необходимую информацию о счете горожанки, мошенники списали с него 22 тысячи рублей.

Также пострадал 43-летний житель Кондопоги. Через Интернет он заказал хоккейную экипировку, перевел оплату, но заказа так и не дождался.

Полиция проводит проверку по всем заявлениям. Стражи порядка просят жителей республики быть предельно бдительными и осторожными.