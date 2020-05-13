Петрозаводчанин перечислил лжебанкиру 614 тысяч рублей



Житель Петрозаводска потерял крупную сумму денег, доверившись мошеннику, представившемуся работником банка, сообщает пресс-центр МВД по РК.

По информации правоохранительных органов, жителю карельской столицы 1951 года рождения на днях позвонил некто и представился работником банка. Незнакомец сообщил, что кто-то к счетам горожанина пытаются подключить «мошеннические абонентские номера». Житель карельской столицы был не на шутку встревожен и стал пояснять, что он подобных действий не предпринимал.

В данной ситуации представитель лжебанка заставил пенсионера быстро перевести 225 тысяч рублей на «безопасные ячейки» мобильного оператора и 394 тысячи рублей на один странный счет. В первом случае петрозаводчанину пояснили, что это теперь его новый мобильный номер. А во втором, – когда горожанин увидел, что перечисляет свои накопления на счет какой-то женщины – его заверили, что это будто бы точно его счет, который просто не успели открепить от предыдущей владелицы.

Когда обманутый горожанин обратился в полицию Петрозаводска и заявил об обманном хищении свыше 614 тысяч личных сбережений, он пояснил, что знал о телефонных мошенниках.

Возбуждено уголовное дело.