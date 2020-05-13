Административное здание горело на севере Карелии

Пожар в административном здании произошел на севере Карелии в минувший понедельник, 12 мая, сообщает МЧС по РК.

«В 17:36 пожарно-спасательные подразделения Калевальского и Лоухского района (13 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в административном здании по адресу: пгт. Калевала, ул. М. Михеевой, д. 3. В 17:42 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.