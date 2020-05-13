Салон красоты обокрали в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска были вынуждены обратиться работники одного из салонов красоты. Они рассказали, что кто-то взломал дверь в заведение и украл кофеварку стоимостью 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 25-летний житель карельской столицы. По версии следствия, мужчина в один из вечеров гулял по торговому центру и попробовал открыть несколько дверей. Одна из них оказалась незапертой. Внутри злоумышленник нашел кофеварку, забрал ее, а позже продал за 1300 рублей.

Полицейские нашли похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.