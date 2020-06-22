Друг из соцсети обманул женщину в Петрозаводске на 25 тысяч рублей

Жертвой аферистов стала 31-летняя женщина. Потерпевшая переписывалась со знакомым в социальной сети, когда узнала, что он находится в другом городе и ему срочно требуются деньги для погашения кредита.

Не вдаваясь в подробности, женщина дошла до банкомата и перевела 25 тысяч рублей на счет, указанный в сообщении. Спустя время женщина узнала, что страницу ее знакомого взломали, а сам он не нуждался в денежной помощи. Теперь карельские стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося, чтобы принять процессуальное решение.

В полиции жителям Карелии советуют связываться по телефону со знакомыми, которые в соцсетях просят помочь финансово.