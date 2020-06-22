Труп мужчины обнаружили на улице в Петрозаводске

Тело мужчины на тротуаре обнаружили накануне вечером в Петрозаводске. Фотографию умершего, рядом с которым остановился наряд ДПС, опубликовал портал Karelia.news.

21 июня в 22:34 труп был найден около многоквартирного дома на улице Сортавальской. Информацию нашему изданию подтвердили в пресс-службе МВД по Карелии.

По сообщению полиции, криминал не усматривается. Личность мужчины устанавливается. На место выезжали следователи.

Фото: karelia.news