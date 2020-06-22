22 июня 2020, 12:07
Труп мужчины обнаружили на улице в Петрозаводске
Тело лежало на тротуаре около многоквартирного дома на Кукковке
Тело мужчины на тротуаре обнаружили накануне вечером в Петрозаводске. Фотографию умершего, рядом с которым остановился наряд ДПС, опубликовал портал Karelia.news.
21 июня в 22:34 труп был найден около многоквартирного дома на улице Сортавальской. Информацию нашему изданию подтвердили в пресс-службе МВД по Карелии.
По сообщению полиции, криминал не усматривается. Личность мужчины устанавливается. На место выезжали следователи.
Фото: karelia.news