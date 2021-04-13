Жительницу Петрозаводска обманули на миллионы рублей

43-летняя петрозаводчанка обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой обмана, сообщает МВД Карелии.

В свободное от основной работы время женщина изучала, как можно зарабатывать «на валюте». В соцсети она увидела соответствующий пост и оставила заявку на участие в биржевых сделках.

Спустя некоторое время с женщиной по телефону связалась «помощница финансового аналитика». Звонившая помогла потерпевшей установить на мобильное устройство некую программу и открыть счет в электронной платежной системе. После этого начинающему трейдеру позвонил мужчина, представившийся независимым экспертом, и начал курировать ее в процессе заключения сделок.

Сначала петрозаводчанка вложила 15 тысяч рублей и сразу же смогла вывести 38 тысяч рублей. В женщине проснулся азарт и она стала повышать ставки. Оформила на себя кредит – 710 тысяч рублей. Решив, что в очередной раз оказалась в плюсе, попыталась перевести себе денежные средства, но не смогла.

«Помощник» сообщил, что есть определенный лимит для вывода сбережений. Он настоял на том, чтобы потерпевшая оформила новый кредит на 300 тысяч рублей и перевела их на продиктованный банковский счет. Затем ей посоветовали взять взаймы еще несколько сот тысяч рублей и вновь повторить вышеуказанную операцию.

В результате женщина оформила на себя не менее пяти кредитов на общую сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей. Как только она перевела все деньги, организаторы перестали выходить на связь.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта ttrcoin.com