Мужчину из Петрозаводска «обули» при продаже кроссовок

В полицию Петрозаводска обратился 60-летний мужчина и сообщил, что лишился денег, когда продавал товар через интернет.

Как выяснилось, заявитель разместил в интернете объявление о продаже кроссовок.

В тот же день с ним связалась потенциальная покупательница, которая сообщила, что хотела бы оформить доставку через сайт, поэтому готова оплатить покупку сразу. После чего прислала ссылку, на которую следовало отправить реквизиты карты.

Мужчина заполнил платежную форму, где, помимо номера карты, указал срок ее действия, а также защитный код. С его счета моментально списались 3 500 рублей, но собеседница успокоила, что это просто проверка, и нужно повторить операцию еще раз. В итоге, сумма ущерба, причиненного потерпевшему, удвоилась.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и рекомендуют гражданам быть бдительными.