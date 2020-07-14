ПФР прокомментировал информацию о перерасчете советских пенсий

Отделение ПФР по Карелии отреагировало на появивишиеся в Интернете слухи о перерасчете пенсий за советский стаж. Специалисты пояснили, что перерасчет на самом деле был, но произошло это уже довольно давно.

В фонде разъяснили, что переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года), прошла еще в 2009 году.

Формула перерасчета была для всех едина. Расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10%. Плюс еще прибавка по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года. Назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты.

Как заявили в ПФР, после 2010 года пенсии назначаются уже с учетом этого перерасчета.