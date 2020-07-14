Внесены изменения в расписание автовокзала Петрозаводска

С 13 июля введено новое расписание междугородных автобусных рейсов, а с 14 июля – пригородных, сообщается на сайте Петрозаводского автовокзала.

В частности, с 16 июля, рейсы по маршруту Петрозаводск-Вологда через Вытегру, с отправлением из Петрозаводска в 07:10 и прибытием в Вологду в 19:30, будут выполняться четыре дня в неделю – в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье.



Начиная с 15 июля, рейсы по маршруту Вологда-Петрозаводск через Вытегру, с отправлением из Вологды в 08:10, и прибытием в Петрозаводск в 20:30, будут выполняться четыре дня в неделю: среда, четверг, суббота и воскресенье.

С 12 июля 2020 г., рейсы по маршруту Петрозаводск-Калевала который отправляется из Петрозаводска в 14:00 будет выполняться четыре дня в неделю, в понедельник, среду, четверг, пятницу (обратно – вторник, среда, четверг, воскресенье).

К сожалению, так и не появились утренние рейсы на Олонец и вечерние из Олонца по будням.

Новые расписания можно посмотреть на сайте Карелавтотранса

Перевозчик предупреждает пассажиров, что вход в здание вокзала, нахождение на перроне прибытия и на платформах отправления, а также проезд в автобусах разрешается только в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).