Полицейский отказался от алкоголя и взятки в 20 тысяч рублей в Карелии

Прокуратура Суоярвского района установила, что в апреле 2019 года гененеральный директор ООО «Камень Суоярви», действуя в интересах юридического лица, передал 20 тысяч рублей и бутылку дорогостоящего алкоголя полицейскому, за совершение незаконных действий в рамках дела об административном правонарушении, сообщает республиканская прокуратура.

Правоохранитель от взятки отказался, а по факту попытки было возбуждено дело.

В результате вступившим в законную силу приговором Суоярвского райсуда, генеральный директор организации осужден за дачу взятки должностному лицу. Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам рассмотрения дела, организация оштрафована на 500 000 рублей.

В целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания, по инициативе прокурора, наложен арест на принадлежащее организации транспортное средство.