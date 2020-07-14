После снятия ограничений ажиотажа в Петрозаводском ЗАГС не наблюдается

Редакция портала «Петрозаводск говорит» обратилась в органы ЗАГС республики и Петрозаводска, попросив рассказать о ситуации с регистрацией браков после 20 июня, когда распоряжением Главы Республики Карелия было отменено временное приостановление приема заявлений о заключении брака и разрешена государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке.

По словам и. о. начальника отдела ЗАГС г. Петрозаводска Ирины Климович, очередей на регистрацию брака сегодня нет.

Вопрос об очередях возник в связи с тем, что в некоторых ведомствах после нескольких месяцев вынужденного безделья возникли вызванные одномоментным наплывом граждан сбои в работе.

Во многом отсутствие задержек для желающих вступить в брак связано с тем, что отдел не прекращал свою деятельность ни на один день. Сотрудники ходили на работу, и те же регистрации продолжались, но в период повышенной готовности не носили торжественного характера. На церемонии присутствовали только непосредственные участники. Заявления регистрировались на портале госуслуг

В Управлении ЗАГС Республики Карелия подтвердили слова И. Климович, сообщив, что иногда некоторая «толкотня» может возникнуть при желании большого количества брачующихся провести церемонию в «красивую» дату, например 08.08 или 09.09.