14 июля 2020, 14:47
Браконьеры в Карелии заработали штрафов на 38 тысяч и лишились улова
Инспекторы рыбоохраны за неделю изъяли у браконьеров 23 незаконных орудий лова
Сотрудники Северо-Западного теруправления Росрыболовства за прошедшую неделю выявили в Карелии 30 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.
Госинспекторы рыбоохраны наложили штрафов на сумму 37,8 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
У браконьеров также изъяли три килограмма рыбы и 23 незаконных орудий лова.