14 июля 2020, 14:47
Общество

Браконьеры в Карелии заработали штрафов на 38 тысяч и лишились улова

Инспекторы рыбоохраны за неделю изъяли у браконьеров 23 незаконных орудий лова

Сотрудники Северо-Западного теруправления Росрыболовства за прошедшую неделю выявили в Карелии 30 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.

Госинспекторы рыбоохраны наложили штрафов на сумму 37,8 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

У браконьеров также изъяли три килограмма рыбы и 23 незаконных орудий лова.

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