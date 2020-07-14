Браконьеры в Карелии заработали штрафов на 38 тысяч и лишились улова

Сотрудники Северо-Западного теруправления Росрыболовства за прошедшую неделю выявили в Карелии 30 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.

Госинспекторы рыбоохраны наложили штрафов на сумму 37,8 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

У браконьеров также изъяли три килограмма рыбы и 23 незаконных орудий лова.