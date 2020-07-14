Жительница Петрозаводска потеряла деньги при покупке билета на автобус

В полицию Петрозаводска была вынуждена обратиться 23-летняя жительница города. Она рассказала, что у нее украли 9 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК. Девушка рассказала стражам порядка подробности происшествия.

Как выяснилось, петрозаводчанка хотела помочь знакомому, который уехал в другую страну. Он попросил ее заказать билет на междугородний автобус. Девушка нашла сайт, на котором продавались билеты, и купила проездной документ. Однако, ей сообщили, что оплата не прошла. Тогда горожанка повторила попытку с другой карты. В итоге с ее счетов списали крупную сумму, а ее друг, прибыв на вокзал, обнаружил, что автобусного рейса не существует.

Стражи порядка проводят проверку по факту происшествия. В полиции порекомендовали жителям республики быть предельно бдительными при покупке билетов в Сети.