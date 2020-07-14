Младенца в Карелии задавил насмерть собственный отец

В Госавтоинспекции рассказали подробности гибели полуторагодовалой девочки в деревне Кулмукса Кондопожского района. Трагедия произошла утром в понедельник, 13 июля.

По информации ведомства, и погибшая, и водитель, который на нее наехал - жители Мурманска. Как сообщает ИА «Республика» со ссылкой на собственный источник, это отец и дочь. Они приехали в Карелию вместе с матерью ребенка.

Напомним, трагическое происшествие случилось в 9 утра 13 июля. При движении задним ходом на территории частного хозяйства водитель автомобиля «Фольксваген» не заметил ребенка и наехал на него. От полученных травм девочка скончалась.

Стражи порядка проводят проверку по факту инцидента.