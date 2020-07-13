Полуторагодовалая девочка погибла сегодня утром в ДТП в Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб ребенок

Трагедия произошла сегодня утром, около 9:30, в деревне Кулмукса Кондопожского района. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 42-летний житель Мурманского региона за рулем автомобиля VW Caravelle, находясь на частной территории, наехал на 1,5-годоволую девочку.

Ребенок скончалась по дороге в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.