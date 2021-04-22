Мошенники сорвали поездку жителю Заполярья в Петрозаводск

40-летний житель Североморска пострадал от рук злоумышленников. Подробности рассказали в МВД по Мурманской области.

Оказалось, что мужчина хотел посетить столицу Карелии. На сайте поиска попутчиков северянин забронировал поездку в Петрозаводск. Созвонился с водителем и согласовал стоимость поездки.

«Водитель» через мессенджер прислал мужчине ссылку для оплаты предстоящей поездки. Житель Заполярья перешел по ссылке, указал номер банковской карты и секретные данные. В считанные секунды с его банковской карты списались более семи тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве. (фото profile.ru)