Полиция Петрозаводска ищет хулиганов

В начале апреля в одном из домов по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске был поврежден стеклопакет. Виновные пока не найдены, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка распространили запись с камеры наблюдения, на которой запечатлена группа молодых людей, покидающих место происшествия. По версии правоохранителей, кто-то из них и мог повредить имущество.

Всех, кто узнал кого-нибудь на этом видео, просят позвонить в полицию по телефону: +7911-403-23-10. Конфиденциальность гарантируется.