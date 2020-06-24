Петрозаводчанка весьма неудачно решила поиграть на финансовом рынке

В полицию столицы Карелии обратилась 60-летняя петрозаводчанка с заявлением о потере 285 892 рублей, сообщает МВД Карелии.

Оказалось, что находясь у родственников в Подмосковье, она наткнулась в интернете на предложение быстрого обогащения с помощью акций транснациональной энергетической компании и связалась с ее сотрудниками.

Сначала ей предложили купить одну акцию за 1000 долларов.

«При этом женщина не проверяла самостоятельно эти данные, целиком доверившись тем заманчивым перспективам, которые рисовали неизвестные абоненты. Затем в течение недели женщина перевела злоумышленникам на указанные ими электронные кошельки без малого 285 892 рублей. После этого несколько месяцев она провела в ожидании прибыли. Но она так и не поступила на ее счет, а лже-менеджеры перестали отвечать на телефонные звонки»,

- сообщает МВД.

Вернувшись в Петрозаводск, она обратилась в полицию.