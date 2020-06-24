24 июня 2020, 10:29
Водитель без прав жестко сбил велосипедиста в Сортавальском районе
ДТП произошло поздним вечером на подъезде к МАПП "Вяртсиля"
Крупная дорожная авария произошла 23 июня в 22.45 в Сортавальском районе, сообщает ГИБДД Карелии.
На 267 км автодороги А-121 "Сортавала" 23-летний водитель, без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-2107» наехал на велосипедиста, который двигаясь попутно, повернул перед машиной.
«В результате ДТП пострадали: 35-летний велосипедист, который был госпитализирован в ЦРБ г.Сортавала и 25-летняя пассажирка автомобиля, ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия»,
- сообщает ГИБДД.