В этом году в России появилось полторы тысячи фейковых банков

За первые три месяца этого года в России зафиксировано 1529 сайтов, которые маскируются под интернет-ресурсы кредитных организаций, сообщают «Известия».

Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь прошлый год в России выявлено почти 6,5 тысяч мошеннических доменов, на которых были зарегистрированы лжебанки.

Мошенники вынуждают россиян вводить логины и пароли от своих реальных банковских аккаунтов или вносить предварительные платежи для получения услуги по заниженной цене.

По мнению экспертов число фишинговых сайтов растет, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан. Среднее время на блокировку мошеннических ресурсов — от 10 до 70 часов, но в ряде случаев время на «закрытие» может доходить до нескольких недель.

Количество краж со счетов клиентов банков за год увеличилось на 60%

В I квартале 2021 года количество фишинговых сайтов-подделок, которые копировали фирменный стиль «Тинькофф», выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 70% по сравнению с последним кварталом 2020-го, сообщили в кредитной организации. Ее представитель добавил, что иногда мошенники создают сайт лжебанка и указывают лицензию «Тинькофф» или выдают себя за партнеров настоящей организации.

Как правило, подобные сайты создаются для получения данных банковских карт клиентов, пояснили в ПСБ. В банке «Зенит» отметили: если портал замаскирован под личный кабинет клиента, то мошенникам легче выудить пароли для входа в банковский аккаунт без необходимости получения секретного кода.

Повышенная активность лжебанков в 2021 году наблюдается из-за широкого распространения онлайн-кредитов с дистанционным рассмотрением заявки.

Заемщики, которые уже получили отказы банков из-за высокой долговой нагрузки или плохой кредитной истории, с радостью цепляются за возможность получения кредита под невысокий процент. При этом оформление отношений с банком дистанционно подозрений не вызывает.

Мошенники также обзванивают граждан, представляются известным банком, предлагают помощь в оформлении кредитов, а также юридические услуги для решения проблемных вопросов с возможными действующими займами. Также на сайтах лжебанков может предлагаться несложная работа, но для получения гонорара необходимо оплатить выпуск фирменной банковской карты.

Ограничение доступа к сайтам лжебанков ведется с III квартала 2020-го года. Всего за прошлый год удалено и заблокировано 344 ресурса с недостоверными сведениями о деятельности кредитных организаций, сообщили в Роскомнадзоре. В службе уточнили, что в I квартале 2021 года прекращен доступ к 180 сайтам, связанным с незаконной банковской деятельностью.

Жизненный цикл сайта лжебанка составляет от двух до четырех недель, оценил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, за это время фейковый ресурс может посетить до нескольких тысяч человек. Эксперт подчеркнул, что в конечном итоге количество реально обманутых граждан исчисляется единицами, максимум — десятками.

При работе с сайтами банков следует сверяться с данным, опубликованными в справочнике Банка России, напомнили в Positive Technologies. А также учитывать, что настоящий банк не будет предлагать перевести средства на карточный счет или совершить операцию через другой банк.

Фото с сайта nvdaily.ru