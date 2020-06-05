Мужчина решил снять квартиру в Петрозаводске и лишился денег

20-летний мужчина обратился в полицию Петрозаводска. Он рассказал, что стал жертвой мошенника. Оперативники выяснили, что произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина сообщил, что решил снять жилье и нашел в Интернете объявление о сдаче квартиры в центре за 5 тысяч рублей в месяц. Хозяйка жилья предложила встретиться, чтобы обсудить детали сделки, но перед этим попросила внести задаток - 4500 рублей. Молодой человек выполнил просьбу. После этого лже-хозяйка исчезла.

Полицейские проводят проверку по заявлению. Уже известно, что телефон, с которого говорила возможная злоумышленница, зарегистрирован в другом регионе. В полиции попросили жителей республики быть внимательными при совершении сделок в Интернете.