Петрозаводчанин установил приложение на телефон и лишился денег

Петрозаводчанин поверил звонку лжебанкира и лишился своих сбережений. Подробности очередного случая мошенничества рассказали в полиции, куда обратился потерпевший.

В беседе незнакомец представился работником известного банка и сообщил, что на петрозаводчанина оформлен кредит, а деньги пытаются обналичить. Но этим махинациям злоумышленников якобы можно помешать. Для этого всего лишь нужно установить приложение и продиктовать персональный номер.

В действительности же эти цифры обеспечили мошенникам удаленный доступ к мобильному устройству. В распоряжении аферистов оказались все нужные данные для осуществления злодейского плана. В результате они пополнили свои карманы на 194 тысяч рублей, которые спокойно списали со счета доверчивого горожанина.

Мужчина признался полиции, что знал о таких мошенничествах, но речь аферистов была грамотной и убедительной, и он не заподозрил обман. Стражи порядка организовали проверку.