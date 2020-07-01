Жительница Карелии лишилась денег при попытке продать детскую кроватку

В дежурную часть полиции по Сортавальскому району Карелии обратилась 21-летняя девушка. Она заявила о хищении денег. Пострадавшая стала жертвой мошенников, сообщает МВД Карелии.

Девушка сообщила, что несколько дней назад на одном из сайтов разместила объявление о продаже детской кроватки. Вскоре ей поступило сообщение от другой девушки, которая заинтересовалась товаром. Она сказала, что готова оплатить покупку сразу, и попросила назвать реквизиты карты, а также продиктовать коды доступа, полученные через смс-сообщения. После того, как продавец предоставила всю информацию, с ее банковской карты списали 4 000 рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении дистанционных сделок. Никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам PIN-код, CVV-код карты (три цифры на обороте карты) и коды из СМС. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь номера вашего телефона и в отдельных случаях - 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Иных сведений для получения перевода не требуется.