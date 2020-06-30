Два человека пострадали в жесткой аварии в гарнизоне Бесовец

Автомобиль «Форд Фокус» попал в аварию в поселке Чална-1 в Прионежском районе ранним утром 30 июня.

По одной из версий, автомобиль двигался по улице Завражнова, въезжая в поселок со стороны Верховья. Иномарка выехала за пределы дороги, врезавшись в дерево. После удара автомобиль отбросило на другое дерево, сообщает dtpptz.ru.

В результате аварии пострадали 32-летний водитель автомобиля и его 36-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу.

Фотографии с места аварии также были опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Фото: dtpptz.ru, Полиция Прионежского района