30 июня 2020, 21:16
Происшествия

Два человека пострадали в жесткой аварии в гарнизоне Бесовец

«Форд Фокус» дважды врезался в дерево

Автомобиль «Форд Фокус» попал в аварию в поселке Чална-1 в Прионежском районе ранним утром 30 июня.

По одной из версий, автомобиль двигался по улице Завражнова, въезжая в поселок со стороны Верховья. Иномарка выехала за пределы дороги, врезавшись в дерево. После удара автомобиль отбросило на другое дерево, сообщает dtpptz.ru.

В результате аварии пострадали 32-летний водитель автомобиля и его 36-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу. 

Фотографии с места аварии также были опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

 

Фото: dtpptz.ru, Полиция Прионежского района

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ДТП
новости Карелии
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