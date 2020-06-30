Ураган повалил деревья и повредил крыши домов в Сортавале

Ураган пронесся по Сортавале. В связи с ураганом в городе повалено небольшое количество деревьев, повреждены крыши нескольких домов, линий электропередач, сообщает паблик администрации Сортавальского поселения.

Сообщается о локальных отключениях электрической энергии в различных частях города. Жителей предупреждают о возможных перебоях в водоснабжении. Подчеркивается, что в ночные часы сила ветра может усилиться.

Глава Сортавалы Сергей Крупин просит жителей соблюдать осторожность при передвижении по городу и не оставлять транспорт вблизи деревьев.

Сегодня мы сообщали о поваленных деревьях на дороге между Ууксу и Питкярантой. Ранее республиканское МЧС предупреждаложителей и гостей Карелии о непогоде. Так, сообщалось, что днем 30 июня, начиная с западных районов, местами по республике ожидаются грозы, ливни и усиление ветра до 15-20 м/с. Непогода сохранится и 1 июля.

Фото: vk.com