Сильный ветер и грозы обрушатся на Карелию

Республиканское МЧС предупреждает жителей и гостей Карелии о непогоде. По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 30 июня, начиная с западных районов, местами по республике ожидаются грозы, ливни и усиление ветра до 15-20 м/с. Такой характер погоды сохранится в течение 1 июля.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

В министерстве отмечают, что существует вероятность возникновения ЧС. Жителям рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам и ограничить выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов.