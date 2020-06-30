Мужчина может сесть на 15 лет за грабеж, кражу и причинении смерти

Посиделки двух друзей обернулись смертью одного из них и уголовным преследованием для второго.

По версии следователей, преступление было совершено в ноябре 2019 года. Мужчина выпивал в квартире знакомого в Сегеже. Между приятелями произошел конфликт. Мужчина напал на хозяина жилья, избил его, а затем скрылся с имуществом на сумму более чем 14 тысяч рублей. Избитый мужчина попал в больницу, где скончался, сообщает Следком по Карелии.

Также следователи предполагают, что этот же мужчина в октябре 2019 года совершил грабеж, похитив из квартиры сегежанина девять тысяч рублей. Мужчина был арестован. Его обвиняют в грабеже, краже и причинении смерти.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Фото: aif.ua