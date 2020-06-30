30 июня 2020, 18:35
Закопанный братьями на пляже мальчик погиб в Краснодарском крае
Правоохранительные органы устанавливают причины трагедии вблизи Анапы
Детская игра закончилась в Краснодарском крае трагедией для семейства россиян. Многодетная семья приехала на отдых в поселок Витязево, где установила палатку на берегу моря, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Анапское Черноморье».
Утром 30 июня дети играли без присмотра родителей. Братья закопали самого младшего, восьмилетнего мальчика, с головой в песок. Мальчик погиб. Предположительно, ребенок подавился песком и задохнулся.
Прибывшие на место спасатели извлекли мальчика и пытались его реанимировать, но попытки оказались тщетны. Правоохранительные органы устанавливают причины трагедии.
Фото: kubnews.ru