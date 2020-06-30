Жительницу Карелии обманули при покупке авиабилетов

В полицию Калевальского района обратилась местная жительница с заявлением об обмане при покупке авиабилетов, сообщает МВД Карелии.

Женщина однажды успешно купила билеты на одном из сайтов и решила повторить опыт, планируя нынешнюю поездку в один из городов на Волге.

Поиск в интернете привел ее на сайт, внешне очень похожий на тот, который она использовала ранее. Женщина перечислила деньги за три билета из Санкт-Петербурга, заплатив более 10 500 рублей. Однако билеты на электронную почту не поступили, а сайт оказался заблокирован.

«Проверка ссылки, которая осталась в распоряжении пенсионерки, показала - официально эта продажа нигде не учтена, вылететь невозможно, деньги похищены», - сообщает МВД.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, после чего будет принято процессуальное решение.