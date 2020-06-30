30 июня 2020, 19:01
Упавшие деревья заблокировали дорогу в Карелии
Мужчины с пилами расчищали дорогу между Ууксу и Питкярантой
Проезд между поселком Ууксу и городом Питкяранта оказался заблокирован из-за упавших деревьев. Короткий рассказ жительницы Карелии вместе с фотографиями появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Около семь деревьев упало на дорогу между Ууксу и Питкяранта. Девушка поблагодарила неравнодушных мужчин, которые помогали в расчистке дороги.
«Кто-то достал пилу, кто-то поделился бензином, кто-то оттаскивал распиленное», - написала девушка, - «Если бы не вы, пришлось бы ждать спецслужбы, и простоять кучу времени».