Житель Карелии, вместо смартфонов, отправил девушке коробку с тортиком

В полицию ЗАТО Северск (Томская обл.) поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих местной жительнице, 1981 года рождения.

Северскими полицейскими установлен подозреваемый. Им оказался житель Республики Карелия, 1990 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый разместил объявление о продаже двух смартфонов популярных моделей в интернете. Далее с ним связалась потерпевшая, с которой он обсудил условия сделки, пояснив, что отправит мобильные устройства через организацию, занимающуюся пересылкой и доставкой писем и посылок.

Когда женщина перевела половину суммы на указанный ей номер карты, мужчина отправил ей снимок чека об отправке товаров, после чего женщина перевела остальные деньги, а также плату за доставку товара.

Получив уведомление о поступлении посылки, северчанка пришла в почтовое отделение и, вскрыв упаковку, обнаружила вместо приобретенных ею сотовых телефонов, коробку с тортом, которую ей отправил подозреваемый. Сумма ущерба составила более 12 000 рублей.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы).