Следком начал проверку по факту гибели ребенка на ключевском карьере

В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего, сообщает СУСК по РК. Наш портал писал об этой трагедии накануне.

По версии следствия, 19 июля 2020 года 15-летний мальчик находился вместе со своими знакомыми сверстниками на берегу обводненного карьера близ улицы Ригачина в городе Петрозаводске. В какой-то момент подросток оказался в воде карьера для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смог. В ходе поисковых мероприятий тело погибшего обнаружено в акватории водоема.

«По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», – говорится в сообщении карельского следкома.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия обращает особое внимание родителей на необходимость больше внимания уделять своим детям, не оставлять их без контроля. Выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности каждого человека.