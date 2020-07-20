Прокуратура направила дело карельского поджигателя в суд

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя города, обвиняемого в поджоге административного здания и неоднократном покушении на поджог жилого дома, сообщает карельская прокуратура.

Согласно материалам уголовного дела мужчина, беспричинно желая совершить поджог, весной 2019 года через окно проник в неэксплуатируемое здание, расположенное на улице Кутузова в Петрозаводске, где устроил поджог.

В ходе пожара здание было уничтожено, в результате чего собственнику – ООО «Санаторий «Марциальные воды» – был причинен ущерб на сумму более 4,5 млн. рублей.

В дальнейшем, в период с ноября 2019 года по январь 2020 года, мужчина на почве конфликтных отношений с соседями по дому, предвидя возможность уничтожения дома, а также имущества жильцов, четыре раза поджигал почтовую корреспонденцию и хранившееся в подъезде имущество.

Убедившись, что произошло возгорание, он скрывался с места совершения преступления. Однако горение своевременно выявлялось жильцами дома и ликвидировалось.

Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям была установлена сотрудниками полиции. В ходе расследования уголовного дела поджигатель полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Петрозаводский горсуд для рассмотрения по существу.