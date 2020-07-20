Сотрудники карельского угрозыска раскрыли кражу с банковской карты

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний горожанин. Он заявил, что после выпивки в компании, он проснулся, а банковской карты не обнаружил. Кроме того, со счета было списано 20 500 рублей, сообщает МВД по РК.

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 1 по Петрозаводску установили личность 41-летнего подозреваемого. Мужчина в ходе распития спиртных напитков, пользовался картой друга для покупки алкоголя. А потом не вернул ее. Деньги снял в банкомате, так как знал пароль информацию. Все средства потратил на алкоголь.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовно дело.