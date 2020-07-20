Участковый установил подозреваемого в двух преступлениях

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 35-летнего горожанина, который указал, что неизвестный в ночное время пытался угнать его авто и похитил аккумулятор, сообщает МВД по РК.

Участковый уполномоченный полиции Петрозаводска выяснил детали произошедшего и установил подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Пряжинского района.

В полиции молодой человек рассказал, что возвращался вечером из питейного заведения. Дорога была длиной, а по пути он заметил отечественный автомобиль. Сначала он попытался завести машину и на ней продолжить свой путь. Но его действия привели только к тому, что он сломал замок зажигания. После этого горе-угонщик вышел из авто, открыл капот и похитил аккумулятор. С батареей подозреваемый покинул место происшествия и вернулся в свой поселок. Аккумулятор, по его словам, он потерял где-то в дороге.

Возбуждены уголовные дела по фактам кражи и покушению на угон.