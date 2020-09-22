22 сентября 2020, 16:15
Петрозаводчанина обманули на 140 тысяч рублей во время сделки в Сети
Житель карельской столицы собирался продать тумбочку, но вместо заработка, потерял свои сбережения
Полиция рассказала об очередном случае мошенничества в Петрозаводске. Жертвой обмана стал 24-летний молодой человек. Он разместил в Интернете объявление о продаже тумбочки за 950 рублей.
С продавцом связался потенциальный покупатель. Он отправил молодому человеку ссылку в чате с просьбой указать данные карты для перевода.
Доверчивый продавец перешел по ссылке, ввел данные карты и коды. Спустя некоторое время ему пришло сообщение о списании 140 тысяч рублей. Полиция организовала проверку.