В Карелии мужчину обвинили в изнасиловании своей знакомой

В Пудожском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

Преступление было совершено в июле 2020 года. По версии Следственного комитета по Карелии, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие и угрожая убийством, привел знакомую к себе домой. После чего «совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и изнасиловал».

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Наказание за подобные деяния предусмотрено в виде лишения свободы до 10 лет.