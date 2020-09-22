22 сентября 2020, 15:22
В Карелии мужчину обвинили в изнасиловании своей знакомой
Уголовное дело в отношении обвиняемого мужчины направили в суд
В Пудожском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.
Преступление было совершено в июле 2020 года. По версии Следственного комитета по Карелии, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие и угрожая убийством, привел знакомую к себе домой. После чего «совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и изнасиловал».
Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Наказание за подобные деяния предусмотрено в виде лишения свободы до 10 лет.