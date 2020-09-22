Сосед украл с банковского счета пенсионерки десять тысяч рублей

70-летняя жительница Кемского района узнала, что ее обокрали, лишь когда не смогла расплатиться в магазине. С банковского счета пенсионерки исчезли десять тысяч рублей.

Под подозрением полиции оказался сосед потерпевшей, у которого ранее возникали проблемы с законом. Стражи порядка выяснили, что 31-летний мужчина часто помогал пенсионерке по хозяйству, а иногда обращался за помощью сам.

В один из дней он попросил женщину разрешить ему сделать звонок с ее телефона. Тогда мужчина заметил оповещение от банка. Тогда гость перевел одну тысячу рублей на счет знакомой. А затем повторил перевод еще трижды. Знакомой он сказал, что деньги ему дали якобы в долг. В МВД возбудили уголовное дело по признакам кражи.