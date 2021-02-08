Петрозаводчанка лишилась денег после общения с мошенником по телефону

Петрозаводчанку обманули во время сделки в Интернете. 38-летняя женщина опубликовала объявление о продаже створок для шкафа. Вскоре объявился покупатель. Звонивший не стал обговаривать сроки доставки, сказав, что сделает это позже. В беседе незнакомец попросил петрозаводчанку продиктовать номер банковской карты, а затем уточнил смс-пароли.

Жительница столицы Карелии не ожидала подвоха и выдала секретные цифры собеседнику, рассказали в МВД. В итоге ее банковский счет уменьшился на 64 тысячи 800 рублей. Когда женщина увидела уведомления о транзакциях, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. (фото yurga72.ru)