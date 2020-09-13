Звонок незнакомцев лишил карельскую пенсионерку более 170 тысяч рублей

Очередной случай телефонного мошенничества зарегистрирован в Карелии. Злоумышленники нажились на доверчивости пожилой жительницы поселка Матросы Пряжинского района.

Женщине позвонили с номера, начинающегося на +7-901. Собеседница представилась работником известного банка и попросила женщину подтвердить операцию по снятию крупной суммы со счета. Сбитая с толку, жительница Карелии не стала прерывать разговор и пытаться самостоятельно позвонить на горячую линию кредитной организации.

Пенсионерку попросили срочно обналичить ее сбережения в размере 171 тысячи рублей и перевести их на продиктованный в разговоре счет. Собеседница пообещала женщине, что через неделю банк якобы сам вернет деньги обратно. Спустя семь дней возврата так и не произошло. В беседе с полицейскими пенсионерка рассказала, что знала о таких мошенничествах, но не смогла распознать аферистов.

МВД по Карелии возбудило уголовное дело по признакам мошенничества.